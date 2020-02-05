النفط يقفز 3% بعد اقتراب علماء من الوصول إلى عقار لعلاج كورونا

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% بعد الحديث عن اقتراب علماء للوصول إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.





وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 55.72 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 50.93 دولار للبرميل.





وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية أمس الثلاثاء أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنها بفعالية "التصدي لفيروس كورونا".

وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية. ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5 بالمئة هذا العام.

وفي اجتماع أمس، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا أمس لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.





ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس إلى فبراير.





ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.





وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل.

والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.