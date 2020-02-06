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تكنولوجيا

Xiaomi تكشف عن باور بانك جديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر الحساب الرسمى لـ مانو قومار رئيس شاومى فى الهند مقطع فيديو يظهر باور بانك جديد تنوى الشركة طرحه قريبًا، ومن الوهلة الأولى يظهر باللون الأسود القاتم المميز مع تدرجات جانية جديدة على تصاميم الصانع الصينى.

وبحسب جى إس إم آرينا، اكتفى قومار بكتابة قريبًا أسفل الفيديو للتشويق أكثر لمحبى علامة شاومى تجاه ميعاد طرح الباور بانك الجديد، والمتوقع فى مؤتمر برشلونة العالمى للهواتف الذكية، وسيحمل الجهاز اسم Redmi power bank.

كما ستطرح شاومى Redmi 9 و Redmi K30 Pro، إضافة لأول ساعة ذكية فى تاريخ المارد الصينى، وحتى الآن لم تكشف أى معلومات مؤكدة عن طرح تلك الأجهزة، وحتى مواصفاتها التفصيلية.

يذكر أن Xiaomi كانت كشفت عن هاتفها الأسطوري الجديد Poco X2 بشاشة مميزة وكاميرا قوية جدًا، وهو هاتف قوى ضمن فئة الـ "Flagship" المميزة.

ويمكنك الحصول علي  Poco X2 مقابل 225 دولارًا للنسخة العادية، و 280 دولارًا أمريكيًا للنسخة المميزة والأقوى من الهاتف.
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