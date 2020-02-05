قصف جبهات.. حكاية تصريحات ساخنة أشعلت قرعة دوري أبطال أفريقيا

لم تهدأ جماهير الفرق الثمانية المتأهلة إلى دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، حيث احتد النقاش والمنافسة بين الجماهير قبل معرفة قرعة دور الثمانية بسبب تقارب الفرق الثمانية في المستوى وتساوي فرصهم للحصول على البطولة.

الأهلي والزمالك كانا على موعد مع الإخفاق النسبي عندما صعدا إلى دور الثمانية في المركز الثاني، لكن هذه الطريقة جنبت الفريقين لقاء بعضهما في الدور ربع النهائي.





الأهلي والزمالك.. تركي وخالد الغندور





في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بـ مواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور». تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي كان له رأي آخر وأمنيات أخرى حين قال «





وأضاف «مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا أتحدث عن كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها».









لكن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق فضل الرد على تركي آل الشيخ دفاعا عن ناديه قائلا في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك» أن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات ووسط جمهور كبير مشددًا أن المباراة ستكون الفيصل.





وأضاف خالد الغندور أن الأهلي تأهل لـ دور الـ 8 في آخر ثانية من مباراة الهلال السوداني أما الزمالك فتأهل منذ فترة طويلة مشددا أن فريق بيراميدز والذي كان تركي رئيسه من قبل فاز على الاهلي في الدوري والكأس.





وتابع أن آخر مباراة سوبر بين الأهلي والزمالك تمكن من الفوز بها الزمالك.





وأكمل أنه كان يتمنى للزمالك مواجهة الأهلي في دور الـ 8 ولكن تعادل الأهلي أمام الهلال حال دون ذلك.





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