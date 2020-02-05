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أصل الحكاية

قصف جبهات.. حكاية تصريحات ساخنة أشعلت قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:32 م
قرعة دوري أبطال أفريقيا
قرعة دوري أبطال أفريقيا
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ياسمين تيسير
لم تهدأ جماهير الفرق الثمانية المتأهلة إلى دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، حيث احتد النقاش والمنافسة بين الجماهير قبل معرفة قرعة دور الثمانية بسبب تقارب الفرق الثمانية في المستوى وتساوي فرصهم للحصول على البطولة.
الأهلي والزمالك كانا على موعد مع الإخفاق النسبي عندما صعدا إلى دور الثمانية في المركز الثاني، لكن هذه الطريقة جنبت الفريقين لقاء بعضهما في الدور ربع النهائي.

الأهلي والزمالك.. تركي وخالد الغندور 

تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي كان له رأي آخر وأمنيات أخرى حين قال «في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بـ مواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور».

وأضاف «مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا أتحدث عن كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها».


لكن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق فضل الرد على تركي آل الشيخ دفاعا عن ناديه قائلا في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك» أن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات ووسط جمهور كبير مشددًا أن المباراة ستكون الفيصل.

وأضاف خالد الغندور أن الأهلي تأهل لـ دور الـ 8 في آخر ثانية من مباراة الهلال السوداني أما الزمالك فتأهل منذ فترة طويلة مشددا أن فريق بيراميدز والذي كان تركي رئيسه من قبل فاز على الاهلي في الدوري والكأس.

وتابع أن آخر مباراة سوبر بين الأهلي والزمالك تمكن من الفوز بها الزمالك. 

وأكمل أنه كان يتمنى للزمالك مواجهة الأهلي في دور الـ 8 ولكن تعادل الأهلي أمام الهلال حال دون ذلك.

مدرب الترجي يسخر من الأهلي والزمالك 

كشف مجدي تراوري المدرب المساعد لـ فريق الترجي التونسي عن رأيه في الأفضل للمواجهة خلال مباراة دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تنحصر بين فرق الأهلي والزمالك والوداد المغربي.

وأكد مجدي تراوري في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي مصر " عند سؤاله عن الأفضل للمواجهة الأهلي أو الزمالك؛ أن اي من الفريقين بإمكان الترجي مواجهته، وفي هذه الحاله مبروك لنا .

وأضاف أن المباريات المقبلة في البطولة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز والمجهود الشاق من أجل الفوز بها، مشددا على أن الحديث عن الترجي وأنه المرشح الأول للفوز باللقب يزيد من المسؤولية والعبء النفسي على اللاعبين.

وتابع تراوري أن فرق الأهلي والزمالك والوداد فرق كبيرة ولديها باع طويل في البطولات الأفريقية، بالإضافة لكونها توجت من قبل باللقب؛ لذلك فمواجهتهم لن تكون سهلة.
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