ممدوح رسلان: تطبيق تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار لتنقية مياه الشرب

عقدت الشركة القابضة ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة (UN HABITAT ) لمناقشة تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار وتطبيقاتها لإنتاج مياه شرب عالية الجودة بتمثيل الجهات المعنية ممثلة في وزارة الصحة وجامعة درزدن الألمانية والشركات التابعة للشركة القابضة من خلال "مشروع دعم الإبتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي" في محافظات أسيوط، سوهاج، والأقصر.





وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار "RBF" تعد من الطرق الطبيعية لتنقية مياه الشرب وتستخدم في العديد من البلدان.





وأشار أن تطبيق هذه التقنية الطبيعية في مصر سيوفر كثيرا في تكاليف التنقية، وتهدف عملية نقل تكنولوجيا الترشيح الطبيعي "RBF" إلى مصر لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإنتاج مياه الشرب وتوفير مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة وبتكلفة منخفضة وقليلة المخاطر.





أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بالبحث العلمى وتبنى الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لخدمة قطاع المياه فى مصر وكانت ثمرة هذا التعاون "تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار" والتى أشرف على تنفيذها قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة، ويجرى حاليًا إعداد خطه لتعميم هذه التكنولوجيا فى جميع محافظات مصر بالمواقع التى تتوافر فيها الشروط والمعايير المناسبة لتطبيقها.





ومن جانبه أكد أ.د رفعت عبدالوهاب رئيس المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أسلوب تنقية المياه يعتمد على الترشيح الطبيعى لضفاف نهر النيل من خلال عدة عمليات تتم طبيعيا فى باطن الأرض أثناء انتقال المياه إلى بئر الترشيح الطبيعى المجاور للنهر.





وأوضح عبدالوهاب أن الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار يمتاز بقدرته الفائقة على التخلص من العكارة والبكتريا والطفيليات ومعظم الملوثات بدون الحاجة إلى إضافة كلور أوشبة للتعقيم بالإضافة إلى التخلص من الطحالب وسمومها التى تسبب انسداد المرشحات وتلوث المياه وكذلك التخلص من المركبات العضوية وغير العضوية القابلة للامتصاص والتخلص من المخاطر الناتجة عن العكارة العالية بعد السيول.





وأضاف ان تقنية الترشيح الطبيعى لإنتاج مياه شرب طبقًا للمعايير القياسية تعد تقنية خضراء منخفضة التكاليف لا تتأثر بتلوث مياه المصدر خلال حالات الطوارئ مثل الفيضانات وتسرب المواد الخطرة من الناقلات النهرية.





وكان قد استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم كلا من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب ولواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ودكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع الصعيد، وناقش الجانبان أعمال التوسع التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن ومراكز المحافظة.





وتوجه الوفد لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل بمركز ومدينة البياضية والذى يهدف لزيادة طاقتها من ٢٩ ألف م٣ إلى ٦٥ الف م٣ والتى من المقرر الإنتهاء منها فى ٣٠-٦-٢٠٢٠ بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيهًا وهى التوسعات الأولى منذ إنشاء المحطة وستخدم حوالى ٤٠٠ الف نسمة بمدينة الأقصر وضواحيها حتى سنة الهدف ٢٠٣٧.

من الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر اختيرت لاستضافة أعمال وفعاليات ورشة عمل للترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب وذلك لنجاح الخطوات الأولى للمشروع ولتميز الطبيعة بمدينة الأقصر حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية ويهدف المشروع لخدمة أهالى كل من ( منشأة العمارى - المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم .