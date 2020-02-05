قومي المرأة ينظم ندوة توعوية حول الوقاية من فيروس كورونا .. فيديو

حول "الوقاية من فيروس كورونا" تهدف إلي التوعية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية من هذا المرض . قالت أحلام حنفي عضو المجلس القومى للمرأة، إن الندوة التي يعتزم المجلس القومى للمرأ ة تنظيمها غداتهدف إلي التوعية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية من هذا المرض .





وأضافت حنفي خلال مداخلة هاتفية علي قناه اكسترا نيوز ، أنه من الضرورى قيام أي شخص بغسل اليدين بالماء والصابون فضلا عن تعقيم كل ما نقوم باستعماله في المنزل لتجنب انتقال أي فيروسات.





ونصحت أحلام حنفي ، بضرورة تهوية الفصول التي يجلس بها الطلبة في المدارس كما يجب عدم الجلوس في اماكن مغلقة للوقاية من هذا الفيروس .



