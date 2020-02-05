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قومي المرأة ينظم ندوة توعوية حول الوقاية من فيروس كورونا .. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:03 م
أحلام حنفي
أحلام حنفي
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إبراهيم القادرى
قالت أحلام حنفي عضو المجلس القومى للمرأة، إن الندوة التي يعتزم المجلس القومى للمرأة تنظيمها غدا حول "الوقاية من فيروس كورونا" تهدف إلي التوعية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية من هذا المرض .

وأضافت حنفي خلال مداخلة هاتفية علي قناه اكسترا نيوز ، أنه من الضرورى قيام أي شخص بغسل اليدين بالماء والصابون فضلا عن تعقيم كل ما نقوم باستعماله في المنزل لتجنب انتقال أي فيروسات.

ونصحت أحلام حنفي ، بضرورة تهوية الفصول التي يجلس بها الطلبة في المدارس كما يجب عدم الجلوس في اماكن مغلقة للوقاية من هذا الفيروس .

وأكدت على ضرورة ممارسة الالعاب الرياضة لانها تساعد علي رفع المناعة وتساعد الجسم علي مقاومة هذه الفيروسات، مضيفة أن الغذاء المتوازن يساعد أيضا علي مواجهة هذه الامراض المنتشرة.
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