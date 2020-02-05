تعرف على عدد الأجانب بالدوري السعودي في الموسم المقبل

الاستفادة من خدمات اللاعبين المحليين بانتقالهم بين الأندية المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، خلال موسم الانتقالات الشتوية المنقضية ، وعدم استقطاب الأجانب بعدد كبير كالمعتاد ، أعاد الحديث حول تقليص عدد اللاعبين الغير سعوديين بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر زيادة عدد الأجانب أو تقليصه بالدوري، أمر تسبب في انقسام الشارع الرياضي السعودي، بين مؤيد ومعارض، فهناك عدد رحب بالزيادة من أجل ارتفاع وتيرة التنافس بين الأندية واللاعبين ، وآخرون عارضوا تلك الفكرة ، بعد اختفاء دور اللاعب السعودي تدريجيا في التشكيلة الأساسية مما يؤثر بالسلب على المنتخب الأول فيما بعد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم في السابق ، قد رفع عدد الأجانب من 4 إلى 8 في الموسم الرياضي 2018-2019، قبل أن يتخذ قرار التقليص الموسم الجاري، إلى 7 لاعبين ولاعب ”مواليد“ واحد لكل ناد.

وتحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر إحدى القنوات السعودية حول تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل.

وقال المسحل:" بنسبة 99% لن يتم تغيير عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل".

وعن المواليد قال المسحل:" هدفنا من مشروع المواليد كان دعم المنتخب السعودي، وتمت دراسة احتجاج الاتحاد على مشاركة المصري أحمد مصطفى كلاعب مواليد من لجنة الاحتراف والاستئناف وأكدوا عدم صحته".

وأضاف:"طيلة عضويتي في لجنة الانضباط الدولية لم يصلني أي اتصال من رئيس الفيفا، وأي لاعب مواليد يحمل جواز سفر سعودي سيعامل كلاعب محلي، وبإمكان أحمد مصطفى الانضمام للمنتخب السعودي طالما أنه لم يمثل المنتخب الأول لبلاده".

وعن مدى قانونية تسجيل ثلاثة لاعبين مواليد لنادي النصر بدوري أبطال آسيا، رد المسحل: ”كلهم يملك جوازات سفر سعودية ورفعت أسماءهم ولم ترد أي ملاحظة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

وتابع: ”الاتحاد الآسيوي يطلب الهوية الوطنية لتسجيل أي لاعب في أبطال آسيا، وتحدثت مع الآسيوي وطالبت بتطابق أنظمتهم مع أنظمة الفيفا".

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم القادم من الدوري السعودي في أغسطس المقبل قبل أن تقام القرعة في شهر يونيو .