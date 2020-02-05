كيف تحضرت منى زكي لتقديم شخصية جيهان السادات وسعاد حسني؟.. الفنانة تجيب

كشفت الفنانة مني زكي، كيف تحضرت لتقديم شخصيتي الراحلة سعاد حسني، والسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، في حلقة خاصة مع تامر حبيب، ببرنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، 92.1.





وقالت عن تحضير شخصية سعاد حسني: "الكثير كان يشعر بالضيق والغضب مني لتقديمي شخصية الفنانة الراحلة، ولكن قررت العمل على تفاصيل مختلفة وكثيرة".



وتابعت في الحلقة التي تم تصويرها في استديو "داليدا"، أنها قامت بمقابلة كلًا من الفنانة إنعام سالوسة وسمير العصفوري لعملهم مع الراحلة للاستماع عن تفاصيل وطرق تعاملها في كواليس أي عمل.



وأكملت: "كنت بشغل أفلامها وأعمالها طوال الوقت في البيت، بجانب جلوسي مع صديقة مقربة منها بشكل كبير فوضعت ملامح شخصيتها أمام وخلف الكاميرا"، وأضافت: "وجدت إنها شخصية خجولة جدًا وإنها كانت تسعى طوال الوقت للتعلم".



وعن شخصية السيدة جيهان السادات، قالت: "ذهبت مع الراحل أحمد زكي وميرفت أمين لمنزل جيهان السادات للاستماع لها والتعرف على شخصيتها بشكل أقرب".



تكمل حديثها عن التحضير للشخصية، وتقول: "حين جالست جيهان السادات ركزت في تفاصيل شخصيتها بشكل كبير ووجدت إن روحها مختلفة وبسيطة ومريحة جدا".



وختمت حديثها، قائلة: "ما أفادني في تقديمي لشخصية جيهان السادات هو أنني قدمتها من جانبها الإنساني وليس كونها سيدة مصر الأولى حينها".

