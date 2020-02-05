دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي أغلى فريق في دور ربع النهائي والزمالك وصيفاً.. تفاصيل

تسحب اليوم الأربعاء، قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن حسمت 8 فرق تأهلها لهذا الدور من خلال دور المجموعات.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أغلى الفرق بين الأندية المتأهلة لهذا الدور، حسب موقع تراسنفر ماركت العالمي، بقيمة تبلغ 29.70 مليون يورو، ويعد لاعبه رمضان صبحي أغلى اللاعبين بقيمة تسويقية بلغت 5 مليون يورو.





أما نادي الزمالك فيحتل المركز الثاني، بقيمة تسويقية بلغت 21.03 مليون يورو، يليه صن داونز الجنوب إفريقي 18.90 مليون يورو، ثم الترجي الرياضي التونسي حامل لقب آخر نسختين، بقيمة 18.60 مليون يورو.





واحتل نادي مازيمبي الكونغولي المركز الثامن والأخير بقيمة تبلغ 5.24 مليون يورو فقط ، أي ما يعادل قيمة رمضان صبحي وحده فقط.





ويواجه النادي الأهلي أحد أندية الترجي التونسي، أو مازيمبي الكونغولي، وصن داونز جنوب الإفريقي، أما نادي الزمالك فقد يواجه إما النجم الساحلي التونسي، أو الترجي التونسي، أو صن داونز جنوب الإفريقي.









