الصحة العالمية تطالب بتوفير 675 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، بتوفير مبلغ 675 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة استراتيجية لدعم الدول ومساعدتها على تشخيص فيروس "كورونا"، معربة عن تخوفها من وصول الفيروس إلى الدول الفقيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعمل بهمة عالية للوصول إلى لقاح للسيطرة على هذا الوباء.





وقال رئيس المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف حول فيروس كورونا: "نحن مستمرون في دعم جهود الحكومة الصينية الخاصة بالقضاء على هذا الفيروس في معقله"، مشيرا إلى أن المنظمة سترسل 500 ألف قناع وأكثر من 300 ألف من القفازات و18 ألفا من الألبسة الواقية من مستودعاتها في دبي وأكثر من 50 ألف جهاز اختبار لتسهيل عمليات الاختبار.





وأضاف :"إن رسالتنا للمجتمع الدولي هي استثمروا اليوم وإلا ستدفعوا أكثر غدا ؛ لأنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء بدون التضامن السياسي والفني والمالي"، موجها الشكر لمؤسسة ميليندا جيتس لعرضها 100 مليون دولار أمريكي دعما لهذه الجهود وتقوية أنظمة الاستعداد في الدول الضعيفة ماليا وفنيا لدعم عمليات البحوث والتطوير.