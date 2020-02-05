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رياضة

مدرب منتخب مصر السابق يرد على سخرية حارس صن داونز من الأهلي والزمالك.. شاهد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
 نشر محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تغريدة على " تويتر " يرد فيها عل السخرية التى قام بها كل من جمهور الاهلى والزمالك و حارس مرمى صن داونز .




وكتب محمود فايز " ‏بقي التقليل بيطلع منا ومن عندنا..!! التقليل من فرقنا ولاعيبتنا أهلي أو زمالك بقي عرف وعاده وتكراره بجد بقي ماسخ

حط في دماغك أنك تقدر... هتقدر
حط في دماغك حلمك... هتحققه

وتابع " قائلا " بجد سخرية حارس مرمي صن داونز مننا (كلنا كمصريين بقي اهلي وزمالك) خلي الدم يغلي في عروقي ونفسي نعرفه إحنا مين".




وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



‏‎للأسف يا كابتن بقينا إحنا بنتمسخر علي بعض ونتريق علي بعض مش عايزهم يتريقوا علينا.


‏‎إن شاء الله نقع معاه ونفرمه يارب.

‏‎أيوا فعلا احنا معانا ١٣ بطوله هما مين بئا ؟.


‏‎كلام حضرتك صحيح لكن للأسف الشديد المهمة عند الأغلب هي التقليل من أنفسنا.

‏‎أنت خلوق وبحبك ويحترمك.

سخر الأوغندي دينيس أونيانجو، حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي،  من احتمالية مواجهة الأهلي أو الزمالك في دور الـ8 بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ونشر أونيانجو عبر حالته الخاصة بحسابه على موقع الصور "إنستجرام"، صورة كارتونية ساخرة من أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري" تدل على خوف الأهلي والزمالك من مواجهة صن داونز.
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