لشتاء آمن.. 4 وسائل للحصول على التدفئة بلا أخطار

هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند استخدام "الدفايات" لضمان تدفئة آمنة بدون أى حوادث، مثل التي شاهدناها مؤخرا.
ويقدم مرفق الكهرباء، فيما يلي، عدة نصائح لحصول على تدفئة آمنة:
1- مدفأة الكيروسين:
تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز "الكيروسين"، يعد تأمينا يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.
2- المدفأة الكهربائية:
تأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.
3-مدفأة الزيت:
وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط ويسكب الزيت على الاثاث.
4-التدفئة بالحطب والفحم:
إشعال الفحم خارج المنزل، وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ.