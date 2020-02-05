رئيس حي شرق مدينة نصر يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة ويستمع للمواطنين.. صور

أكد اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر على أهمية لقاء المواطنين يوميا لبحث شكواهم والتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالحي لحلها، وذلك بناء على توجهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأهمية التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية والمواطنين.





وفي هذا السياق استقبل الوصيف عددا من المواطنين لفحص شكاواهم والعمل على حلها وذلك فى حضور المختصين، حيث تمت الاستجابة الفورية فى حدود اللوائح والقوانين وتم توجيه المختصين لإزالة اسباب الشكاوى و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





في سياق آخر تفقد رئيس حي شرق مدينة نصر أعمال التطوير فى نطاق الحى والمتضمنة المنطقة أسفل كوبرى الجيش المصرى ( ٤،٥ عزبة الهجانة) حيث تقوم الشركة الوطنية لادارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة اسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية الي منطقة حضارية مكتملة الخدمات.





وتشمل أعمال تطوير المنطقة انشاء باكيات (محلات) وموقف (اتوبيس سوبر جيت - ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس - مغسلة عربات ) وايضا (مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماس ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى".





وحضر جولة رئيس الحي مهندسى الشركة ومديري إدارات ( المتابعة الميدانية - الطرق- المكتب الفنى ) بالحى ، وذلك لخدمه المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة٠





كما تفقد إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك ورصف الشارع " بشارع الحدود ( مدخل عزبة الهجانة) ، علاوة على استكمال اعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" ( المرحلة الثانية) حيث جارى ( صب وتركيب بلدورات وتركيب انترلوك للارصفة) ثم يعقبها انشاء بالوعات صرف امطار ثم رصف للشوارع.





وشملت الأعمال إصلاح كابلات أرضية بشارع الصواف بالمنطقه العاشرة وفازات بكشك الانارة بالزهراء مرحلة اولى، كما تم تركيب ١٧ كشاف ليد بميلسا ارض الجولف؛ و ٩ بالسويسرى ب؛ وتم إنارة جميع المناطق المذكورة.





كما أوضح رئيس الحي أنه يجري استكمال أعمال التطوير بحديقه الكرمه بأرض الجولف بشارع أبو جعفر النحاس ، مشيرا إلى أنه جارى رفع كفاءة الحدائق وإستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار في مناطق متفرقة بقطاع الحي.





وأكد الوصيف أنه جار العمل والمتابعة لتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لجميع مناطق الحي حرصا على استعادة المظهر الحضاري و البيئي اللائق بمناطق حي شرق مدينة نصر.