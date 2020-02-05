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فن

وسط الجبال.. سمية الخشاب تطرح كليب أغنيتها عربية أنا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:32 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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نبيل العدوى
طرحت الفنانة سمية الخشاب كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة على" يوتيوب"، وهو من إخراج اللبنانية راندا قديح. 


وتم تصوير الكليب وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل الى 5 درجات مئوية.  


"عربية أنا " كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.


وتقول سمية إن الكليب تم تصويره على مدار يومين، وبسببها توقف التصوير أكثر من مرة بسبب صقيع الطقس، نظرًا لارتدائها ملابس صيفية وهو ما يتطلبه الكليب ورؤيته الاخراجية، متوقعة ان ينقلها هذا العمل الى مكانة مختلفة في عالم الغناء في حالة نجاح الأغنية التي تحمل رسالة قوية لكل نساء الوطن العربي. 


وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوي من الخيال".
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