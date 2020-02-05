هيثم فاروق عن مواجهة الزمالك والترجي: خبرات كارتيرون ستحسم صعود الأبيض





وقال هيثم فاروق في تصريحات إذاعية عبر بي إن سبورت " متفائل جدا بالقرعة واتوقع صعود الزمالك للدور القادم ، الزمالك سيلاقي الترجي في 22 يوما وأعتقد أنه يستطيع حفظ طريقة اللعب لديهم ومعرفة التعامل الجيد في المباريات"





وتابع" كارتيرون مدرب الزمالك لديه خبرات كبيرة ويستطيع التعامل في تلك المواقف واتوقع نجاحه في المواجهات القادمة الثلاثة أمام الترجي ".





وكانت قرعة ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة نادي الترجي التونسي حيث تكون مباراة الذهاب أحد يومي 28 و29 فبراير والإياب في أحد يومي 7 أو 8 مارس.

أكد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الحالي بقنوات بي إن سبورت أن فريق الزمالك قادر على الصعود بسبب خبرات مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون .