تريزيجيه يوجه رسالة شكر للمسئولين عن معرض الكتاب .. لهذا السبب





وعلق تريزيجيه، على الصور قائلا: "اشكر جميع القائمين علي هذا الحدث وسعيد بالإستقبال الجميل، اتشرفت بالتواجد في معرض الكتاب واختياري سفيرًا للمعرض السنة دي والقادمة.🇪🇬❤️ ".





ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " قلبى فى صورة - انت تستاهل كل خير - بالتوفيق ".





يشار إلى أن اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، شهد ازدحاما شديدا من الجمهور أمام قاعة السينما بالمعرض لمتابعة لحظة دخول اللاعب محمود تريزيجيه لبدء الندوة المعدة له؛ باعتباره سفيرا للمعرض فى دورته الـ51 والذي أقيم خلال الفترة من 22 يناير الى 4 فبراير.





وعبَّر تريزيجيه عن أمنيته أن يحصد النادى الأهلى بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويعود للمشاركة فى نهائيات كأس العالم، كما عبر عن أمله فى نجاح مصر فى رحلتها بتصفيات كأس العالم 2022.







