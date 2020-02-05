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رياضة

تريزيجيه يوجه رسالة شكر للمسئولين عن معرض الكتاب .. لهذا السبب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:03 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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سيد احمد
نشر محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزى مجموعة صور له اثناء زيارته معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق تريزيجيه، على الصور قائلا: "اشكر جميع القائمين علي هذا الحدث وسعيد بالإستقبال الجميل، اتشرفت بالتواجد في معرض الكتاب واختياري سفيرًا للمعرض السنة دي والقادمة.🇪🇬❤️ ".

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " قلبى فى صورة - انت تستاهل كل خير - بالتوفيق ".

يشار إلى أن اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، شهد ازدحاما شديدا من الجمهور أمام قاعة السينما بالمعرض لمتابعة لحظة دخول اللاعب محمود تريزيجيه لبدء الندوة المعدة له؛ باعتباره سفيرا للمعرض فى دورته الـ51 والذي أقيم خلال الفترة من 22 يناير الى 4 فبراير.

وعبَّر تريزيجيه عن أمنيته أن يحصد النادى الأهلى بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويعود للمشاركة فى نهائيات كأس العالم، كما عبر عن أمله فى نجاح مصر فى رحلتها بتصفيات كأس العالم 2022.


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