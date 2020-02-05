AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الطقس في الإمارات.. انتشار الرطوبة ليلا وظهور الضباب بالمناطق الساحلية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:25 م
طقس الامارات
طقس الامارات
Advertisements
سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيًا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية -شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانًا.

ويكون الموج الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 20:46 والمد الثاني عند 07:24 والجزر الاول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى..
أبوظبي 24 14 85 40
دبي 25 14 90 40

الشارقة 24 13 90 35
عجمان 24 15 85 35

Volume 0%
 
أم القيوين 23 11 90 40
رأس الخيمة 23 14 90 40

الفجيرة 24 16 70 35
العين 26 11 90 35

ليوا 26 11 95 30
الرويس 23 11 90 45

السلع 22 13 90 35
دلما 22 16 80 45

طنب الكبرى 21 17 80 45
طنب الصغرى 21 17 80 45

أبو موسى 21 17 80 45
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة ودبي تسجل 28

طقس الإمارات | سحب يصاحبها سقوط أمطار

طقس الإمارات.. انخفاض درجات الحراراة وانتشار الضباب

الطقس في الإمارات.. غائم صباحا مع انتشار حركة الرياح

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدًا

ترشيحاتنا

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

دون الكشف عن مكانه.. الكاف يعلن موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

خروج طائرة عن مسارها في إسطنبول وانقسامها نصفين.. فيديو

بملابس جريئة.. روبى تثير الجدل أمام الأهرامات والجمهور: أحلى فرعون

محمود عبد المغني يظهر بصحبة زوجته المحجبة فى عيد ميلادها

موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما