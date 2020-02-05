رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد أعمال التطوير بمطاري العاصمة وسفنكس.. صور

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطارى العاصمة وسفنكس، وشملت الزيارة متابعة عمليات التطوير بالمطار بدءًا من المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكاميرات المراقبة.

كما تفقد صالات السفر والوصول، واجتمع محجوب خلال الزيارة بالعاملين للاستماع الى جميع مقترحاتهم ووعدهم بوضع مقترحاتهم في محل دراسة وتقييم.

وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات حرصه على تزويد العاملين بالتدريب المناسب، حتى يرتقى مستوى الخدمات فى المطارات، وحث محجوب على ضرورة الالتزام بالعمل والاجتهاد لأنه السبيل الوحيد لتحقيق ما تتطلع إليه الشركة من نجاح وتقدم.

وتأتي جولة رئيس الشركة فى إطار توجيهات وزير الطيران المدنى محمد منار ونائبه الطيار منتصر مناع بمتابعة أعمال تطوير المطارات.