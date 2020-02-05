AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد أعمال التطوير بمطاري العاصمة وسفنكس.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:46 م
مطار العاصمة
مطار العاصمة
Advertisements
نورهان خفاجي

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطارى العاصمة وسفنكس، وشملت الزيارة متابعة عمليات التطوير بالمطار بدءًا من المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكاميرات المراقبة.


كما تفقد صالات السفر والوصول، واجتمع محجوب خلال الزيارة بالعاملين للاستماع الى جميع مقترحاتهم ووعدهم بوضع مقترحاتهم في محل دراسة وتقييم.


وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات حرصه على تزويد العاملين بالتدريب المناسب، حتى يرتقى مستوى الخدمات فى المطارات، وحث محجوب على ضرورة الالتزام بالعمل والاجتهاد لأنه السبيل الوحيد لتحقيق ما تتطلع إليه الشركة من نجاح وتقدم.


وتأتي جولة رئيس الشركة فى إطار توجيهات وزير الطيران المدنى محمد منار ونائبه الطيار منتصر مناع بمتابعة أعمال تطوير المطارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمؤتمر شباب العالم.. رئيس المصرية للمطارات يتفقد ميناء شرم الشيخ الجوي

القابضة للمطارات تنتهي من اللائحة المالية الخاصة بالعاملين

فى أولى جولاته.. وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب وبرج المراقبة بمطار القاهرة

النشار يتفقد استعدادات مطار الغردقة لضيوف حفل أفضل لاعب في إفريقيا

عادل محجوب رئيسا للمصرية للمطارات.. ومجدي إسحاق لميناء القاهرة الجوي

المصرية للمطارات: سنكمل خطة التطوير للرؤساء السابقين

ترشيحاتنا

الأهلي وصن داونز.. رغم الـ5 تاريخ المواجهات يكشف تفوق المارد الأحمر

التاريخ ينصف الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

فرصة للثأر من الخماسية.. الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل المواجهة.. بيراميدز يرفض طلب الأهلي.. تفاصيل

طبيب شاب يموت أثناء كشفه على مرضى فيروس كورونا

طفلة 4 سنوات.. ماليزيا تعلن شفاء أول حالة مصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما