نبيلة مكرم: أجهزة الدولة عزفت سيمفونية رائعة لعودة الـ 32 صيادًا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة تهتم بجميع المصريين بالخارج، وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالتدخل والعمل على إعادة 32 صيادا كانوا مختطفين فى اليمن.





وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أجهزة الدولة عزفت سيمفونية رائعة لعودة الـ 32 صيادًا.





وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلى أن التواصل كانت شبه يومى للعمل على إعاد المصريين، وكشفت أنه من 14 ديسمبر بدأت الاتصالات لإعادة الصيادين.





وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن المصريين عادوا إلى أرض الوطن على طائرة، وليس عن الطريق البري الذي كان سيستغرق 36 ساعة.





وكشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة قامت بتوفير كل شئ للمصريين العائدين من الخارج، وتم توفير اتوبيس خاص لنقلهم، حتى الملابس التي كانوا يرتدونها قامت الدولة بتجهيزها لهم حتى يدخلوا على أسرهم بملابس جديدة.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تعمل على حماية المصريين فى الخارج.