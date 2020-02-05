الحياة أكثر متعة.. منة فضالى تثير إعجاب متابعيها ..شاهد









وعلقت منة فضالى قائلة " الحياة أكثر متعة إذا كنت تلعب الالعاب 😉 ".









وحازت الصور اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









ما شاء الله قمر - قلبى ياناس - بحبك 😍









وكانت الفنانة منة فضالي قد حرصت على التواجد فى تصوير مسلسل "بنت القبائل" رغم إصابتها بتمزق في أربطة الساق، خلال تصوير أحد مشاهدها بالعمل، في منطقة دهشور.









ونشر هيثم دهب، مصفف الشعر، أول صورة لـ منة فضالي، من كواليس التصوير، وظهر عليها أثر الإصابة.



