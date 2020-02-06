تركيا.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي تحطم طائرة إسطنبول

أعلن حاكم مدينة إسطنبول التركية، على إرليكاي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة بيجاسوس في مطار صبيحة في إسطنبول، إلى 3 أشخاص، وعدد المصابين إلى 180 شخصا.





وانشطر هيكل الطائرة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوجشن الدولي على الضفة الآسيوية لإسطنبول.





وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى، فيما نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط أي قتيل وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.





وكانت الطائرة آتية من أزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.



