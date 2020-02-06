3 طرق مذهلة لتبييض الأسنان بسرعة غير متوقعة









بسرعة مذهلة.. 3 حيل لتبيض الأسنان بـ 5 جنيهات اقرأ أيضا ..



1. الفحم المنشط



الفحم المنشط مفيد أيضًا في إزالة البقع والبكتيريا والسموم التي تؤدي عادة إلى اصفرار الأسنان . يمكن العثور على الفحم المنشط في معظم الصيدليات والمتاجر الكبيرة.. فقط ضعى كمية من معجون الأسنان بحجم الفحم المنشط على فرشاة الأسنان بلطف في حركة دائرية لمدة دقيقتين على الأقل. الفحم المنشط مفيد أيضًا في إزالة البقع والبكتيريا والسموم التي تؤدي عادة إلى اصفرار الأسنان . يمكن العثور على الفحم المنشط في معظم الصيدليات والمتاجر الكبيرة.. فقط ضعى كمية من معجون الأسنان بحجم الفحم المنشط على فرشاة الأسنان بلطف في حركة دائرية لمدة دقيقتين على الأقل.





2. خل التفاح



خل التفاح، وسيلة فعالة لتبييض الأسنان الصفراء، من الجيد أن تستخدمها كغسول للفم قبل التنظيف.. للحصول على أفضل النتائج، قم بتخفيف ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في 5 أكواب من الماء ودلكى أسنانك لمدة تتراوح بين 20 و 30 ثانية خل التفاح فعال للغاية فى تبييض الأسنان.





3. زيت جوز الهند



وسيلة فعالة لإزالة البكتيريا من الفم، كما ثبت أنه فعال في الحد من التهاب اللثة، وللحصول على أفضل النتائج، ضعي 1 أو 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل التنظيف، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا من محبي زيت جوز الهند، فإن زيت السمسم وزيت عباد الشمس لهما نفس الفعالية.

