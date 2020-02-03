AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بسرعة مذهلة.. 3 حيل لتبيض الأسنان بـ 5 جنيهات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:19 ص
تبييض الأسنان
تبييض الأسنان
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من إصفرار الأسنان مما يسىء لمظهرك وتريدين التخلص من إصفرار الأسنان بسرعة يمكنك بمكونات متوفرة من مطبخك التخلص من إصفرار الأسنان بسرعة بتكلفة لن تزيد عن 5 جنيهات للوصفة الواحدة إليك مكونات وطريقة التطبيق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. وصفة صودا الخبز

ما تحتاجينه: بيروكسيد الهيدروجين ، صودا الخبز

طريقة الاستخدام: امزجى صودا الخبز مع بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 1: 2 وقومى بتفريش أسنانك بلطف باستخدام هذا الخليط ثم اشطفى فمك بكمية كبيرة من الماء.

 

2. وصفة مسحوق الكاكاو

ما تحتاجينه: مسحوق الكاكاو والماء أو زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام: امزجى مسحوق الكاكاو مع زيت جوز الهند أو الماء ثم قومى بتفريش أسنانك كالمعتاد مع هذا الخليط.

 

3. وصفة الخل وصودا الخبز

كل ما تحتاجينه: صودا الخبز والخل عصير التفاح

طريقة الاستخدام: امزجى 1 ملعقة صغيرة من  خل التفاح مع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز. وحركيهم حتى تشكل خليطًا متجانسًا. قومى بتنظيف أسنانك بالفرشاة وشطف فمك بالكثير من الماء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون معجون.. 3 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان في اسبوع

بـ أطعمة طبيعية.. 5 طرق لتبييض الأسنان في المنزل

حيل مجربة للتخلص من تسوس الأسنان

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من اصفرار الأظافر في 3 خطوات دون مركز تجميل

ترشيحاتنا

لماذا حذر الرسول من فتح النوافذ بعد المغرب وخروج الأطفال؟ الإفتاء تجيب

محمود فتح الله يصدم بيراميدز قبل مباراة الأهلي.. فيديو

شاهد.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 تظهر بـ4 ألوان.. تعرف على تفسير كل لون

بعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.. التعليم: هؤلاء الطلاب لن يجدوا نتيجتهم اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب