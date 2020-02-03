بسرعة مذهلة.. 3 حيل لتبيض الأسنان بـ 5 جنيهات

هل تعانى من إصفرار الأسنان مما يسىء لمظهرك وتريدين التخلص من إصفرار الأسنان بسرعة يمكنك بمكونات متوفرة من مطبخك التخلص من إصفرار الأسنان بسرعة بتكلفة لن تزيد عن 5 جنيهات للوصفة الواحدة إليك مكونات وطريقة التطبيق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







1. وصفة صودا الخبز

ما تحتاجينه: بيروكسيد الهيدروجين ، صودا الخبز

طريقة الاستخدام: امزجى صودا الخبز مع بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 1: 2 وقومى بتفريش أسنانك بلطف باستخدام هذا الخليط ثم اشطفى فمك بكمية كبيرة من الماء.

2. وصفة مسحوق الكاكاو

ما تحتاجينه: مسحوق الكاكاو والماء أو زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام: امزجى مسحوق الكاكاو مع زيت جوز الهند أو الماء ثم قومى بتفريش أسنانك كالمعتاد مع هذا الخليط.

3. وصفة الخل وصودا الخبز

كل ما تحتاجينه: صودا الخبز والخل عصير التفاح

طريقة الاستخدام: امزجى 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح مع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز. وحركيهم حتى تشكل خليطًا متجانسًا. قومى بتنظيف أسنانك بالفرشاة وشطف فمك بالكثير من الماء.