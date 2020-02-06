فى السوبر ودوري الأبطال.. 4 نقاط ضعف تمكن الزمالك من تحطيم أسطورة ترجي يا دولة

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق الترجي خلال شهر فبراير ومارس القادم 3 مرات إحداها فى المنافسة على لقب السوبر الإفريقي إضافة إلى دور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا.





يبدأ الفارس الأبيض مشوار التحدى أمام الفريق التونسي لمحاولة تحطيم أسطورة ترجي يا دولة يوم 14 فبراير الجاري فى لقاء السوبر الإفريقي المقرر إقامته في قطر على أن يتقابل الفريقان مجددا في مباراة الذهاب أحد يومى 28 أو 29 فبراير الجاري على أن يقام لقاء الإياب في تونس أحد يومي 6 و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.





الفارس الأبيض يسعى إلى بلوغ نصف نهائى البطولة الأفريقية على حساب بطل النسخة الماضية الترجي التونسي من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء فى ظل المنافسة الشرسة على اللقب القاري بعد غياب منذ آخر لقب حصل عليه الزمالك فى عام 2002.





الزمالك يمتلك الحظوظ الأوفر في بلوغ نصف نهائى البطولة الأفريقية على حساب بطل النسخة الماضية عبر استغلال نقاط الضعف فى صفوف المنافس والعزف على وتر الجماعية وشخصية البطل الذي حقق 5 القاب في دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخه.





صدى البلد يسلط الضوء على نقاط الضعف في صفوف الترجي التونسي قبل مواجهة السوبر الإفريقي وذهاب وإياب دور الثمانية خلال مشوار المنافسة على اللقب القاري.









رحيل النجوم

النادي التونسي عاني كثيرا بعد رحيل العديد من نجومه أبرزهم الجزائري يوسف البلايلي الذي غادر إلى صفوف أهلي جدة السعودي وأنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودى وفرانك كوم الى الريان القطري وأيمن بن محمد المدافع التونسي إلى صفوف مالاتيا سبور التركي.









فى المقابل تعاقد مسئولى الفريق التونسي في ضم لاعبين خلال الفترة الماضية أبرزهم الليبي حمدو الهوني ومن الجزائر عبدالقادر بدران وإلياس شتى ورؤوف بن غيث فى إطار استغلال فتح الباب أمام اعتبار لاعبى دول الشمال الإفريقي من العناصر المحلية والتي اشتكى المحللين من التجربة وأكدوا على أنها سوف تساهم فى تراجع الكرة التونسية.





إيقاف خطورة المهاري الليبي

النسخة الحالية من الترجي التونسي تعتبر هي الأضعف على المستوى الفردي أما على المستوى الجماعي يمكن القول أنه فريق منظم تكتيكيا لكن بطئ في التدرج بالكرة من الدفاع إلى النواحى الهجومية ويمتلك لاعب واحد على مستوى اللعب الهجومي يقود الهجمات وينهيها بنفسه وهو الجناح الأيمن الليبي حمود الهوني.





إذا ما نجح لاعبو الفارس الأبيض فى إيقاف اللاعب الليبي توقفت خطورة الترجي واستطاع الإمساك بزمام الأمور خلال المواجهات الثلاث فى السوبر الإفريقي وربع نهائي دوري الأبطال.





أضعف خطوط الترجي

تعتبر اضعف خطوط فريق الترجي التونسي خط الدفاع وحراسة المرمى الذي يمثله معز بن شريفية حيث لا يخرج للإمساك بالكرات العالية ويخطئ كثيرا في التمرير حين يتم الضغط عليه.





يعتمد معين الشعباني المدير الفني في نقل الهجمات على ثلاثي الوسط الدفاعي فهو يلعب بأسلوب لعب 4/3/3 عبر فوسينى كوليبالي وعبد القادر بن غيث وكواسي والثلاثي بطئ جدا في العودة الدفاعية فى الكرات المرتدة ويترك مساحات كبيرة في الارتداد الدفاعي وكثير الأخطاء عندما يتم الضغط عليهم من قبل لاعبي الفريق المنافس.





إفساد نقاط القوة

الزمالك بإمكانه إيقاف خطورة الترجي التونسي حيث يعتمد الأخير بنسبة 90%على الضربات الركنية والكرات الثابتة في أهدافه التى يسجلها فى مرمى أى منافس ويتم لعبها جميعا على القائم الأول لاستغلال طول قامة المهاجم وتارا او كوليبالي بشكل كبير.





فريق الترجي يمكن إيقاف خطورته في حال خوض الزمالك اللقاءات الثلاث بتنظيم دفاعي جيد لاسيما وأن الفريق التونسي لم يستطيع تحقيق الفوز في مباريات دور المجموعات على ملعبه سوى على شبيبة القبائل الجزائري بهدف وحيد من ركلة ركنية وتعادل في مباراتين أمام الرجاء المغربي 2-2 وأمام فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة سلبية حتى مباراة دور التمهيدي حقق الفوز خلالها بصعوبة أمام أحد الفرق الموريتانية.



