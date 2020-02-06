تغيير في نظام الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي.. اعرف الجديد

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغيير موعد نهاية الانتقالات الصيفية بداية من الموسم المقبل 2020-2021 ومد الفترة حتي بداية سبتمبر.





وكان النظام السابق في الانتقالات الصيفية ينتهي بداية من انطلاق الدوري الإنجليزي الذي يقام يوم 9 أغسطس مثل العام الماضي.





ويأتى هذا القرار بعد شكوى الأندية من قصر فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي وطالبوا بمدها وهو ما أقره الاتحاد في الوقت الحالي.





جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي للأندية الإنجليزية ينتهي قبل انطلاق أول مباراة في الموسم الجديد وتقرر بداية الموسم الجديد بالبريميرليج يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020.