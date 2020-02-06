محافظ القاهرة في استضافة بنك التنمية الصناعية لتطوير شق الثعبان .. صور

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا مع مسئولي بنك التنمية الصناعية لمناقشة سبل التعاون لتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية.



يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية وقعا بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانيه لأصحاب المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان في شهر أغسطس الماضي.

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وتسعى محافظة القاهرة لتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية لتصنيع الرخام والجرانيت وتحويلها من اقتصاد عشوائي لاقتصاد منظم من خلال التقنين ودعم المنطقة بكافة الخدمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد في ديسمبر الماضي ، حفل تسليم 36 عقد تمليك نهائى موثق لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ استكمالًا لما تم توزيعه من قبل(44 عقدا ) وذلك في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى ، والتى تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

كما قام بتوزيع 31 عقداَ لأصحاب أراض وواضعى اليد تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم طبقاَ للقانون 144 ، جاء ذلك خلال عقب اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة.

وأكد المحافظ ان العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة من أراض مغتصبة وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظاَ على ممتلكاتها ، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية، موجهَا الشكر لأصحاب الورش والمصانع التى تجاوبت مع اجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان .

وأشار إلى ان الدولة ممثلة فى محافظة القاهرة لم تألُ جهداَ فى الوقوف بجانب المواطنين وتحقيق صالحهم بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة وحفظ المال العام، حيث كانت القاهرة أولى المحافظات على مستوى الجمهورية تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى تمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تمت الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة.

وأشار المحافظ خلال كلمته إلى أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت علي مستوى العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.