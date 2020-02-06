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فن

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في جدة

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:56 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نبيـل
أعلنت الجهة المنظمة لحفل الهضبة عمرو دياب بمدينة جدة السعودية نفاد تذاكر الحفل بالكامل.

ويحيى عمرو دياب غدا، حفلا جماهيريا كبيرا بجدة في منطقة سما الغربية.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه السعودية والمنظمة للحفل عن نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل.

ويعيش الهضبة حالة نشاط فني كبيرة منذ بداية عام ٢٠٢٠، وأحيا حفلا منذ أيام في ميديا سيتي دبي وسط حضور جماهيري هو الأضخم بين كل الحفلات التي أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.

ويساعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم ١٢ فبراير الجاري.

وطرح عمرو بروموهات ثلاث أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهي "عم الطبيب" ، "هيعيش يفتكرني" ، و"ياروقانك".
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