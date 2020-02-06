هنتعشى إيه النهاردة.. رول الكريب بالجبنة الرومى مع بطاطس مقرمشة

يعد الكريب من الأكلات التى يفضلها العديد من الأشخاص، وتقوم العديد من الأمهات بتقديمها لأطفالها كوجبة خفيفة فى العشاء مع الحشوات المختلفة.





ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل رول الكريب بالجبنة الرومى مع البطاطس المقرمشة.





المقادير:-





1 كوب دقيق أبيض

1 كوب حليب سائل

1 بيضة كبيرة

رشة ملح

زيت للتسوية









الحشو:

1 كوب جبنة رومي مبشورة

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

2 حبة طماطم مكعبات

2 حبة فلفل أخضر مكعبات





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