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فن

إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ عمرو سيد
بدأ قبل قليل عزاء النجمة الكبيرة نادية لطفي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد ان وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي اثر وعكة صحية شديدة. 

وكان من بين أول الحاضرين أشرف زكى، دلال عبد العزيز، إلهام شاهين، والإعلامية لميس الحديدى والكاتب الكبير مصطفى بكرى.

كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

ودخلت نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، ما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.


وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور
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