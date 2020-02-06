AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. تعليق تركي آل الشيخ بعد الفوز على بيراميدز.. مصدر بـ الحكام يحسم مصير هدف الأهلي الثاني

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:34 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 6 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:


- أبدي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي سعادته البالغة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز .


- حرص امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي علي الاحتفال بشكل مختلف علي فوز الفريق الاحمر علي بيراميدز 2-1 في مسابقة الدوري.


- كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة كواليس إحتساب الدولي ابراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الهدف الثاني للمارد الأحمر الذي أحرزه إليو ديانج فى مرمى المهدى سليمان.


- انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري، بفوز الأهلي على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


- فرضت أزمة عنيفة نفسها قبل لحظات من انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام بيراميدز المقرر إقامتها بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/20203.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على وادي دجلة

اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

أخبار الرياضة | الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونًا .. وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

اخبار الرياضة.. برزنتيشن ترد على أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز 2-1

ترشيحاتنا

التعليم العالي تعلن موعد عودة الدراسة الجامعية وكيفية مواجهة كورونا

فيفى عبده ولبلبة وشهيرة ولبنى عبد العزيز فى عزاء نادية لطفى.. صور

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي أمام بيراميدز

مذبحة كروت حمراء.. إبراهيم نور الدين يطرد أيمن منصور ورجب بكار من بيراميدز

طبيب صيني يكشف مفاجأة صادمة بشأن المتعافين من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسراب الخفافيش تثير الذعر بين سكان مدينة أسترالية.. شاهد

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

لقطات تحبس الأنفاس.. مواجهة بين ضفدع وثعبان سام تنتهي بمفاجأة