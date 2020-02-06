أخبار الأهلي.. تعليق تركي آل الشيخ بعد الفوز على بيراميدز.. مصدر بـ الحكام يحسم مصير هدف الأهلي الثاني

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فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:









- أبدي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي سعادته البالغة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز .









- حرص امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي علي الاحتفال بشكل مختلف علي فوز الفريق الاحمر علي بيراميدز 2-1 في مسابقة الدوري.









- كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة كواليس إحتساب الدولي ابراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الهدف الثاني للمارد الأحمر الذي أحرزه إليو ديانج فى مرمى المهدى سليمان.









- انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري، بفوز الأهلي على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.







