أزمة قبل دقائق من انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الزى .. تفاصيل

حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول- محمود متولي -أيمن أشرف- أحمد فتحي.





خط الوسط: حسين الشحات- أليو ديانج-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- جونيور أجايي.





الهجوم: مروان محسن.



وفى المقابل جاء تشكيل بيراميدز كالأتى :

حارس: مهدي سليمان.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق.

أمامهم: إسلام عيسى – عمر جابر – طارق طه.

الهجوم: جون أنتوي. وفى المقابل جاء تشكيل بيراميدز كالأتى :





فرضت أزمة عنيفة نفسها قبل لحظات من انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام بيراميدز المقرر إقامتها بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/20203.ونشبت الأزمة بسبب تمسك مسئولي بيراميدز بخوض المباراة بـالزى " النبيتى " للفريق وهو القريب من لون تيشيرت " الأهلى " الأحمر، ويحاول إبراهيم نور الدين حكم المباراة الوصول إلى حلول جذرية مع مسئولي الناديين لحل الأزمة وبداية المباراة، وبدأت أصوات تنادي بتنازل بيراميدز عن ارتداء الزي النبيتى وخوض المباراة بتيشرت آخر خاصة وأن الأهلى قرر خوض المباراة بزيه الأساسى على خلفية مبارياتهم فى السنوات الماضية.وأعلن الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز والتى ضمت كلا من :