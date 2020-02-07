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فن

نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:17 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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محمد بدران
شاركت الفنانة نرمين ماهر متابعيها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ماهر بإطلالة كاجوال شتوية، مرتدية جاكيت وبنطلون  جينز فاتح، أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نرمين ماهر على ترك شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.
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تصبحوا علي خير 💋☺️

A post shared by Neermin Maher (@neermin.maher) on

نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد
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