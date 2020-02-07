نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة نرمين ماهر متابعيها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت ماهر بإطلالة كاجوال شتوية، مرتدية جاكيت وبنطلون جينز فاتح، أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نرمين ماهر على ترك شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.





يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.



