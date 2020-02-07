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منوعات

لبنانية تسمم زوجها وتصوره وهو يحتضر بمساعدة عشيقها .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد انعدمت فيه الانسانية أقدمت سيدة على تسميم زوجها بالاتفاق مع عشيقها في منطقة النعامة بلبان، من خلال وضع السم له في الطعام.


وبحسب صحيفة "عاجل السعودية"، لم تكتف الزوجة الجاحدة بتسميم زوجها سوري الأصل بل قامت بتصويره وهو يحتضر في حين كان يوصي ابنائه بالانتباه على انفسهم، لتقدم الزوجة وعشيقها على قتله بالحجارة.


وكشفت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يدعى م.ن ويحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة.


وبحسب ما كشف عنه الإعلامي أحمد قصير دست  الزوجة التي تدعى ن.ش البالغة من العمر 29 عامًا وتحمل الجنسية اللبنانية، السم لزوجها عبدالرحمن العكاري، البالغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية السورية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها.


وبالنهاية تمكنت  الشرطة إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبط بحوزته كمية من المخدرات


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