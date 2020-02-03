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منوعات

رجل يذبح زوجته ويسير برأسها المقطوع في الشارع .. شاهد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد صادم ولا يصدق صور زوج  وهو يحمل رأس زوجته المقطوع، بكل فخر خلال سيره بأحد الشوارع في الهند بعد أن أقدم على ذبحها في جريمة مفزعة تقشعر لها الابدان. 


وتظهر اللقطات المصورة ، أخيليش راوات ، البالغ من العمر 30 عامًا ، وهو يحمل رأس زوجته المقطوعة وهي ملطخة بالدماء ،  ، بعد أن ذبحها في هجوم مروع في قرية بهادوربور ، ولاية أوتار براديش ، في شمال البلاد.


وبين الفيديو ايضا الزوج القاتل وهو يلوح  للمارة وسط صراخهم ، رؤيتهم رأس الزوج المقطوع وهي في يد المتهم المخبول.

 

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، سار الزوج  لعدة مئات من الأمتار قبل أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة ،  وهو يغني النشيد الوطني.


ووقع الحادث الدنيء صباح يوم السبت واعتقل الزوج  البالغ من العمر 30 عامًا بالقرب من مركز شرطة جاهيراباد.


وأوضحت الشرطة أنه وقع خلاف شديد بين المتهم وزوجته، دفع الزوج إلى قطع رأسها والسير بها في الشارع.




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