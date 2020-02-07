طعام قاتل.. أكلتان تسببان الوفاة للأطفال الرضع

هناك بعض العادات الغذائية التي تقوم بها الامهات وتقديم اطعمة غير ملائمة للاطفال وخصوصا للرضع وقد قدم الدكتور احمد ابو النصر اخصائي التغذية العلاجية نصيحة للامهات عن الاكلات الممنوعة والقاتلة بالنسبة للاطفال





واشار ابو النصر إلى ان هناك أكلتين قاتلتين للأطفال الرضع تحت السنة ومنشور عنهم دراسات كثيرة تؤكد ضررهم المحتوم فى هذا السن وهي :-

١- اللبن البقرى أو الجاموسى حيث ان هذا النوع من الحليب قد يكون له احتمالية إصابة الطفل بالسكر المناعي نتيجة تناوله .