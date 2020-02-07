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مرأة

طعام قاتل.. أكلتان تسببان الوفاة للأطفال الرضع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هناك بعض العادات الغذائية التي تقوم بها الامهات وتقديم اطعمة غير ملائمة للاطفال وخصوصا للرضع وقد قدم الدكتور احمد ابو النصر اخصائي التغذية العلاجية نصيحة للامهات عن الاكلات الممنوعة والقاتلة بالنسبة للاطفال 

واشار ابو النصر إلى ان  هناك أكلتين قاتلتين للأطفال الرضع تحت السنة ومنشور عنهم دراسات كثيرة تؤكد ضررهم المحتوم فى هذا السن وهي  :-
١- اللبن البقرى أو الجاموسى  حيث ان هذا النوع من الحليب قد يكون له احتمالية إصابة الطفل بالسكر المناعي نتيجة تناوله .
٢- عسل النحل  وهو أحد الأطعمة التي تعتقد الأمهات بأنه مفيد للطفل نظرا لفائدته علي الكبار، وأوضح ابو النصر ان الجهاز الهضمي للطفل لم يكن اكتمل  ولذلك من الممكن ان  تقتله البكتريا المسببة للبوتيولزم.
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