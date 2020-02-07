السفير الصيني بالقاهرة: الصين تمر حاليا بوقت صعب.. وبحاجة إلى بعض الثقة من الدول..فيديو

قدم لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة التحية والشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الصين الآن تمر بوقت صعب وحصلوا على الدعم الكامل من مصر حكومة وشعبا.





وقال «لياو ليتشيانج» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» إن ما حدث في الصين حول فيروس كورونا واعداد المصابين بلغ عددهم 20 ألف و438 شخص، وعدد الوفيات 425 شخص، وعدد المتعافين 632 شخص، مؤكدا أن الوضع في تحسن.





وأضاف السفير الصيني بالقاهرة، أن الصين بذلت كل ما في وسعها لعلاج المصابين في الصين، مشيرا إلى أن الصين بحاجة إلى بعض الثقة من الدول وقدمنا كافة التساهيل للمصريين في الصين.



