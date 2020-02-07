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أخبار العالم

طاردته الشرطة بعد الإعلان عن المرض..الصين تحقق في وفاة مكتشف كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:24 ص
وفاة مكتشف فيروس
وفاة مكتشف فيروس كورونا والصين تحقق فى الواقعة
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سمر صالح

أعلنت هيئة تفتيش صينية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد، وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

 

وذكرت اللجنة في بيان، أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانج "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانج والتي أثارها الناس".

 

وتوفي الطبيب لي البالغ من العمر 34 عامًا في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، كما أعلن مستشفى ووهان المركزي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو".

 

وأثارت وفاة طبيب العيون غضبًا وحزنًا في خضم أزمة تعيشها الصين بسبب فيروس كورونا الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 630 شخصًا.

 

وبلغ عدد الإصابات حتى الآن 31 ألف إصابة في الصين، كما اكتشفت إصابات في عشرات الدول الأخرى بهذا الفيروس الذي أسفر عن تفجر أزمة صحية دولية.

 

ولي كان من بين 8 أطباء لاحقتهم الشرطة لحديثهم عن انتشار فيروس شبيه بالفيروس المسبب لسارس (المتلازمة التنفسية الحادة) على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر.

 

وانتقدت المحكمة العليا الصينية في يناير شرطة ووهان لمعاقبتها أولى "المروجين للشائعات"، معتبرةً أن الأزمة ما كانت لتصبح بهذا السوء "لو صدق الناس في ذلك الحين".

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