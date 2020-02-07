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أخبار البلد

بدء التصويت في الخارج بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرتي الجيزة وملوي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:48 ص
صندوق اقتراع بأحد
صندوق اقتراع بأحد الجان بالخارج
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محمد وديع
انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت لأبناء الجاليات المصرية في الخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب،حيث فتحت سفارات وبعثات مصر في الخارج أبوابها في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل بلد.

وتستقبل سفارات مصر بالخارج، اليوم الجمعة وغدًا السبت، أفراد الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرتي الجيزة، وملوي بالمنيا.

يبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، على أن يُصوت كل ناخب بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي الثابت بها محل الإقامة بدائرتي ملوي والجيزة.

ودعت وزارة الخارجية، في وقت سابق، المصريين المقيمين خارج مصر ويحملون بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، بالتوجه إلى اللجان الفرعية بالبعثات المصرية في الخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين.

ونسقت الخارجية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبي لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، على أن يتم موافاة البعثات المصرية بالخارج ببطاقات الاقتراع.

ويصل عدد اللجان الفرعية في السفارات المصرية بالخارج 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وتشمل القائمة النهائية بدائرة الجيزة؛ رجل الأعمال محمد محمد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن رمز القلم، وهشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف..

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا؛ عبد الله محمد عبد الله خليفة، مستقل رمز الحصان، وأحمد جمال أحمد موسى، مستقل رمز السكينة، وزاهر ناجح زاهر قلينى، مستقل رمز بندقية الصيد، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل رمز الديك، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، حزب مستقبل وطن رمز القلم، وشنودة بولس جاد السيد بباوى، مستقل رمز الغزال.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات فى الداخل على مقعدي ملوي والجيزة يومي 11 و12 فبراير.

وفي حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولًا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.​
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