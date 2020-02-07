وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة يكرمان الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية مسابقة القرآن الكريم رقم 41 والتي يقيمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى .





وشارك محافظ الجيزة في تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم ممن فازوا في المسابقة التي تقَدَّم لها نحو 15 ألف متسابق من كل الجمعيات العاملة بمحافظة الجيزة وبإشراف لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء .





وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بمشاركته تلك الأحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية مؤكدًا حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن .





وأشاد محافظ الجيزة بالمحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر الاسلام وسماحته وحبه لوطنه وتعزيز السلوك والقيم النبيلة لدى أبنائنا وأن القرآن الكريم منهج ودستور الحياة يحثنا على بناء الأوطان وتأدية واجبنا نحوه والحفاظ عليه.





ومن جانبها قدمت نيفين القباج الشكر إلى الشركاء من الجمعيات الأهلية والمتطوعين على الدعم النقدي والعيني للاحتفالية مؤكدة أنها مسئولية مجتمعية مقدرة بدونها لن نصل إلى التنمية المستدامة التي نصبو إليها كما ترسخ فكرة التطوع وعمل الخير كي تصبح مصر أرقى وأقوى.





وأضافت أنها تنتظر من المجتمع المدني الكثير في الفترة المقبلة حيث سيكون هناك الكثير من الشراكات وتشجيع المؤسسات الأهلية على التنوع في عطائها لكي نصل إلى حياة كريمة في كل مناحي للحياة.





وخلال الاحتفالية كرم الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بمحافظة الجيزة كلا من محافظ الجيزة ووزير التضامن الاجتماعى، وتكريم عددًا من الفائزين بالمسابقة وإعطائهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية تقديرًا وتحفيزًا لهم .



