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سيارات

تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:22 م
كاديلاك اسكاليد
كاديلاك اسكاليد
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اشرف عطية

تعتمد السيارة الفاخرة الضخمة كاديلاك اسكاليد 2021،على محرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان وتتوفر بـ محرك 6 سلندر بشكل خطي يعمل على الديزل مع تيربو سعة 3 لترات بقوة 277 حصانا.


ويتصل كلا الخيارين للسيارة cadillac escalade مع فتيس اوتوماتيك 10 سرعات ، مع نظام تعليق خلفي مستقل ، ونظام دفع رباعي للعجلات


وتمتلك cadillac escalade شاشة رقمية منحنية قياس 38 إنش تعمل مع تقنية OLED المستخدمة في أجود أنواع الشاشات مما يجعلها توفر ضعف كثافة البكسل الذي تقدمه شاشة تليفزيون 4K ، تتوزع إلى ثلاثة شاشات رقمية على اليسار قياس 7.2 إنش قابلة للمس ، في المنتصف وراء المقود بالتحديد قياس 14.2 إنش ، وعلى اليمين قياس 16.9 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ، وهذه الشاشات تأتي بشكل قياسي مع اسكاليد الجديدة .


ولا تنتهي الشاشات هنا حيث تم تزويد مقاعد الصف الثاني للسيارة  cadillac escalade بشاشات قياس 12.6 إنش و زودت اسكاليد 2021 الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة التي تضمنت خاصية التنقل المحسنة مع الواقع المعزز على غرار ما هو متاح في بعض طرز مرسيدس بنز ، باستخدام الكاميرات عرض صور في الوقت الحقيقي للشوارع على الشاشة مع مساعدة السائق على اتخاذ الاتجاه المناسب ، كما تأتي السيارة الكبيرة الحجم ممتلئة بالكاميرات ، وتضمن كاميرا رؤية محيطية .


وتأتي كاديلاك اسكاليد بشاشة رقمية منحنية قياس 38 إنش تعمل مع تقنية OLED المستخدمة في أجود أنواع الشاشات مما يجعلها توفر ضعف كثافة البكسل الذي تقدمه شاشة تلفزيون 4K ، تتوزع إلى ثلاثة شاشات رقمية على اليسار قياس 7.2 إنش قابلة للمس، في المنتصف وراء المقود بالتحديد قياس 14.2 إنش ، وعلى اليمين قياس 16.9 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ، وهذه الشاشات تأتي بشكل قياسي مع اسكاليد الجديدة.


وزودت كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة التي تضمنت خاصية التنقل المحسنة مع الواقع المعزز على غرار ما هو متاح في بعض طرز مرسيدس بنز ، باستخدام الكاميرات لعرض صور في الوقت الحقيقي للشوارع على الشاشة مع مساعدة السائق على اتخاذ الاتجاه المناسب، كما تأتي السيارة الكبيرة الحجم ممتلئة بالكاميرات ، وتضمن كاميرا رؤية محيطية.


تنافس السيارة cadillac escalade كل من Mercedes Gls و Bmw X7 و Lincoln Navigator و Lexus Ls450 و Infinti Qx80

تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور
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