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أخبار البلد

مشاكل المنشآت السياحية مع المحليات والحماية المدنية على جدول أعمال العليا للسياحة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
عادل المصرى
عادل المصرى
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محمد الاسكندرانى
أشاد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، بنتائج اللقاء الذى تم عقده مع الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار بمكتبه ببرج مصر للسياحة بالعباسية ، بحضور عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة .

قال رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أن وزير السياحة، أستمع خلال اللقاء للمشاكل والقضايا التى تواجه المنشآت السياحية، وتأتى فى مقدمتها التعديات من قبل المحليات والتدخل فى نشاط المنشآت السياحية ، دون وجه حق أو سند قانونى .

وأضاف المصرى، إن الغرفة قدمت لوزير السياحة والآثار ملفًا تضمن  المشاكل والحلول المطروحة من وجهة نظر الغرفة ،والتى تم عرضها بإستفاضة أمام الوزير ،من بينها الإشتراطات التعسفية للحماية المدنية ، وكود الإسكان ، والعقبات التى تضعها هيئة التعمير ، ووزارة الرى تجاه العائمات سواء الثابتة أو المتحركة ، فضلًا عن الأزمة الأخيرة مع العائمة الثابتة " القصر " الراسية على شط النيل أمام مركز التجارة العالمى ببولاق ، وتوقفها وتعرض إستثمارات بأكثر من 200 مليون جنيه للخطر ، إلى جانب تشريد أكثر من 450 عاملًا يعملون بها ، وأهمية البحث عن بدائل لحل هذه الأزمة ، وكذلك مشكلة فرع الغرفة بمحافظة جنوب سيناء والذى يعانى من توقف نشاطه من قبل المحافظة ، مما يؤدى عدم القدرة على خدمة أعضاء الغرفة بالمحافظة .

وأستعرض  رئيس غرفة المنشآت السياحية ، الجهود التى قامت بها الغرفة مع جهاز حماية المستهلك وتفاصيل  اللقاء تم عقده مع اللواء رئيس الجهاز ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بوزارة السياحة ، والذى دار حول قرار الجهاز بإلزام  المنشآت السياحية بعرض قائمة أسعارها المقدمة للمستهلك بالسعر الإجمالى بما فيها الضريبة المضافة والخدمة ،وفقًا لقانون الجهاز.


وحول موضوع المركب العائم الثابت " القصر " ، أكد رئيس غرفة المنشىآت السياحية ، أن وزير السياحة والأثار ، وعد بعرض هذه الشكوى على المسئولين والبحث عن حل يضمن الحفاظ على هذه الإستثمارت وضمان تأمين  العمالة من التسريح  والبطالة .

وكشف المصرى ، عن دعوة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، للمنشآت السياحية أعضاء الغرفة لإستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الآثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة ، مؤكدًا تقديم التيسيرات والتسهيلات من قبل المجلس الأعلى للآثار من أجل الإرتقاء بالخدمات السياحية بهذه المناطق.

وأعلن رئيس غرفة المنشىآت السياحية، عن ترحيب وزير السياحة والآثار ، بالفكرة التى  طرحتها  الغرفة، حول تقييم المطاعم والمنشآت أعضاء الغرفة من حيث جودة وصحة وسلامة الغذاء ، عبر إجراء مسابقة فيما بينها من أجل الحصول على أعلى التقييمات ، وأن معاليه أشاد بالفكرة مقنرحًا تسميتها " سيلفر لوتس " أو زهرة اللوتس الفضية " على أن يتم تكريم المنشآت الفائزة بأعلى درجات التقييم فى الإحتفالات التى تقيمها الوزارة بمناسبة  يوم السياحة العالمى .
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