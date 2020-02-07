ضبط مسجل خطر وبحوزته 54 طربة حشيش بجنوب سيناء





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مالك مخزن خردة - مقيم أبو صوير دائرة قسم شرطة رأس سدر ، ومحل إقامته الأصلى محافظة الدقهلية - مسجل شقى خطر سرقات عامة ، وسبق اتهامه فى عدد ١٤قضية) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.





وتم ضبط بحوزته (٥٤ طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وذلك حال تواجده بمنطقة أبوصويرة دائرة القسم.





وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



