بعد خروج برشلونة وريال مدريد.. تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا





وكانت مسابقة كأس إسبانيا، شهد مفاجأتان من العيار الثقيل، أمس الخميس، بوداع ريال مدريد وبرشلونة من البطولة على يد ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو.





وسيواجه ريال سوسيداد نظيره ميراندس في الدور نصف النهائي، بينما سيلعب أتلتيك بلباو ضد غرناطة.





وستقام مباراتي الذهاب بنصف نهائي كأس إسبانيا ويم 12 و 13 فبراير الحالي، على أن تقام مباراة الإياب يومي 4 و 5 مارس.





يذكر أن فريق فالنسيا هو حامل النسخة الأخيرة، من مسابقة كأس ملك إسبانيا.









أسفرت قرعة الدور نصف النهائي، من بطولة كأس إسبانيا، عن مواجهة سهلة لفريق ريال سوسيداد، ومتوسطة لـ أتلتيك بلباو.