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فن

إيهاب فهمي ينشر صورة جديدة بصحبة زوجته.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:46 م
ايهاب فهمى وزوجته
ايهاب فهمى وزوجته
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محمد بدران
شارك الفنان إيهاب فهمى جمهوره في صورة جديدة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».

وظهر إيهاب فهمى مع زوجته فى إطلالة رومانسية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويعرض حاليا للنجم إيهاب فهمى مسلسل "الأخ الكبير" الذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي".


"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.


يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمى مسلسل قيد عائلى والذى تدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.


مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

إيهاب فهمي ينشر صورة جديدة بصحبة زوجته.. شاهد
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