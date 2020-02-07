AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطار هايبر لوب يصل السعودية.. ينقل الركاب من الرياض إلى أبو ظبي في 48 دقيقة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:36 م
هايبرلوب
هايبرلوب
Advertisements
سعيد العربي
وقعت وزارة النقل السعودية، عقدا، مع شركة "فيرجن هايبر لوب ون"، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا "هايبر لوب" في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة، وإجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الـ"هيابر لوب"، وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل، وذلك ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، واستقطاب التقنية الحديثة؛ لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.

وتعد الاتفاقية، الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات القائمة في المملكة، والتي تشمل "مؤسسة مسك الخيرية، وهيئة المدن الاقتصادية، إضافة إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية".

وأوضح وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه الخطوة امتداد لما أكد عليه ولي العهد حول أهمية دور قطاع النقل في تشكيل مستقبل الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، ويعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تكنولوجيا التنقل المستقبلي لتحقيق المزيد من التسهيل في حركة تنقل الركاب والبضائع من خلال تكنولوجيا هايبر لوب المبتكرة، بالإضافة للفوائد الاقتصادية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة "فيرجن هايبر لوب ون" سلطان أحمد بن سليم، حرص الشركة على مواصلة القيام بدورها من خلال التقنيات المتطورة للإسهام في صياغة المستقبل بالشراكة مع وزارة النقل لتحقيق التحول عن طريق تنقل الركاب والبضائع في المملكة.

وأشار إلى أن التكنولوجيا التي توفرها فيرجن هايبر لوب ون تتسم بالسرعة الفائقة والاستدامة والقدرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب، وتجلَّى ذلك، في أكثر من 400 رحلة تجريبية أجرتها الشركة، مبينا أن التقنية قادرة على قطع المسافة بين الرياض وجدة في غضون 46 دقيقة، وبين الرياض والقدية في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، فيما تستغرق الرحلة بين جدة ونيوم 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة.

وأكد أن النظام سيكون أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، ويمكن تشغيل أنظمة "هايبر لوب في المنطقة بالكامل من خلال الألواح الشمسية التي تغطي النفق الخاص بالعربات، وهو ما يجعل هذه التكنولوجيا جذابة بشكل كبير بالنسبة للمملكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة مليار ريال | تدشين 14 مشروعاً للطرق بالسعودية

سافر عبر الزمن.. كيف ستخدم التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي النقل الجوى

الأولي في العالم..السعودية تستعين بخدمة هايبر لوب لتسليم البضائع

بالسعودية.. تعرف على مميزات مركبة الأجرة الجديدة

رسميا.. سيارات إلكترونية فى مطارات السعودية بداية من اليوم

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير ورش السكة الحديد .. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى عيد ميلادها.. تعرف على محطات مؤلمة في حياة الفنانة ناهد يسري

لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها بـ كاش مايوه على الشط.. فيديو

تهديد للاعبين .. قرار عاجل داخل الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

بالأسود.. شمس الكويتية تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

الفنان جمال عبدالناصر يحتفل بخطوبة نجله مهاب على فريدة شريف.. صور

إصابة رضيع بعمر 9 شهور بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

تعرف على راتب حسن شحاتة الشهري في النجم الساحلي التونسي

4 وقائع صادمة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. تعرف عليها

حيوان البانجول ..الصين تكشف المتسبب الحقيقي في فيروس كورونا ..صور

داليا البحيري تظهر بالحجاب وتوجه رسالة لجمهورها.. فيديو

السلطات تتكتم.. وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

توم وجيري..مدرب صن داونز يعلق على سخرية حارسه من الأهلي والزمالك

عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد في الجيزة.. 5 طلاب يمزقون جسد صديقهم ويصيبونه بعاهة مستديمة.. فيديو وصور

لا يوجد لقاح لعلاج كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص الأقنعة

تهديد للاعبين .. قرار عاجل داخل الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

نشرة الرياضة.. 4 لاعبين جدد في الزمالك.. تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. ومكافأة كبيرة لـ محمد صلاح

بمجموعات قتالية.. الأمن العام يداهم قرية كوم النور بالدقهلية ويضبط ٦ متهمين وبحوزتهم سلاح ومخدرات

أول رد فعل رسمي من بيراميدز على قرارات حكم لقاء الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات في السعودية .. صور

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها