فيديوجراف.. مميزات وشروط قرض السلع المعمرة من بنك مصر

أعلنبرئاسة محمد الإتربي، عن إتاحة خدمات تمويل شراءبكافة أنواعها وتشمل" الأثاث، الأجهزة الكهربائية والمنزلية، الأدوات الصحية والسيراميك، الحاسبات والإلكترونيات، محطات توليد الطاقة الشمسية وغيرها"، بقيمة تبلغ نصف مليون جنيه وبنسبة 100% من التمويل لمدة تصل لـ10 سنوات.