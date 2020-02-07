فيديوجراف.. مميزات وشروط قرض السلع المعمرة من بنك مصر

أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن إتاحة خدمات تمويل شراء السلع المعمرة بكافة أنواعها وتشمل قروض شراء " الأثاث، الأجهزة الكهربائية والمنزلية، الأدوات الصحية والسيراميك، الحاسبات والإلكترونيات، محطات توليد الطاقة الشمسية وغيرها"، بقيمة تبلغ نصف مليون جنيه وبنسبة 100% من التمويل لمدة تصل لـ10 سنوات.
وقال البنك في تقرير صادر عنه، إنه منح القرض لكل الشرائح والفئات المختلفة سواء المصريين و الأجانب من العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأوعية الادخارية.
ولمزيد من التفاصيل حول مميزات وشروط قرض السلع المعمرة من بنك مصر تابعوا الفيديو جراف التالى.