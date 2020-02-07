كارمن سليمان ومصطفى جاد يحكيان قصة حبهما والزواج.. فيديو

قالت المطربة كارمن سليمان، إنها في اللقاء الأول لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد كانت ترتدي ملابس شتوية كثيرة؛ قائلا: "كنت لابسه الدولاب كله".





وأضافت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، تقديم «منى الشاذلي»،: «فضلت أقابله في الشغل لمدة 8 شهور بس مكنتش حاسة بحاجة »؛ موضحة أن زوجها هو الموديل الذي جسد حبيبها في كليبها الجديد.





وأكدت كارمن، أنها من الشخصيات التي لا تتأكد مشاعرها بسرعة؛ مما جعلها لا تعترف لزوجها بحبها له إلا بعد التأكد من مشاعرها.





ومن جانبها قال مصطفي جاد؛ إن مشاركة زوجته في الكليب تجربة جميلة خاصة أن الأمر لم يكن مرتبا؛ موضحا أن لم يكن يعرف أنه الموديل الا يوم التصوير.





وحكي جاد، عن قصة الحب الذي ربطته بكارمن قبل الزوج، لافتا أنه أول يوم شاهدها في استوديو أحد الملحنين، وكانت قليلة الكلام ولا تتحدث مع أحد ولا تنطق إلا بكلمتين «هاي وباي».





ولفت جاد، أن كارمن في ذلك الوقت لم يتخط عمرها 18 عاما، وكانت متخوفة من الوسط الفني.