AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كارمن سليمان ومصطفى جاد يحكيان قصة حبهما والزواج.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:23 م
كارمن سليمان ومصطفى
كارمن سليمان ومصطفى جاد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت المطربة كارمن سليمان، إنها في اللقاء الأول لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد كانت ترتدي ملابس شتوية كثيرة؛ قائلا: "كنت لابسه الدولاب كله". 

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، تقديم «منى الشاذلي»،: «فضلت أقابله في الشغل لمدة 8 شهور بس مكنتش حاسة بحاجة »؛ موضحة أن زوجها هو الموديل الذي جسد حبيبها في كليبها الجديد. 

وأكدت كارمن، أنها من الشخصيات التي لا تتأكد مشاعرها بسرعة؛ مما جعلها لا تعترف لزوجها بحبها له إلا بعد التأكد من مشاعرها. 

ومن جانبها قال مصطفي جاد؛ إن مشاركة زوجته في الكليب تجربة جميلة خاصة أن الأمر لم يكن مرتبا؛ موضحا أن لم يكن يعرف أنه الموديل الا يوم التصوير.

وحكي جاد، عن قصة الحب الذي ربطته بكارمن قبل الزوج، لافتا أنه أول يوم شاهدها في استوديو أحد الملحنين، وكانت قليلة الكلام ولا تتحدث مع أحد ولا تنطق إلا بكلمتين «هاي وباي».

ولفت جاد، أن كارمن في ذلك الوقت لم يتخط عمرها 18 عاما، وكانت متخوفة من الوسط الفني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "لازم نغيب".. فيديو

كارمن سليمان تحصد 1.5 مليون مشاهدة بـ تِفَنَّنْ.. فيديو

كارمن سليمان تطرح كليب أغنية بصاتك.. فيديو

إسراء النجمي تكتب: "بصّاتك" تُخرِج كارمِن عن هُدُوئهَا

شارك زوجها بالكليب .. كارمن سليمان تدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ بصاتك

كارمن سليمان سفيرة لـ بهية بعد زيارتها مع زوجها .. صور

ترشيحاتنا

السلطات تتكتم.. وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

قرار عاجل من الكاف يهدد الترجي التونسي بسبب جماهيره

الجراد يغزو شرق إفريقيا.. إثيوبيا تطالب بإجراءات عاجلة لمنع انتشاره

نجمة "The Voice" تكشف السبب وراء خلعها للحجاب | شاهد

رغم مرور شهر على الحادثة.. جثة قتيل فيلا نانسي عجرم تنتظر الدفن

سؤال ساذج .. فريدة الشوباشي تحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل