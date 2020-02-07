1500 طفل يشاركون في كرنفال "GPS" بـ إيبارشية حلوان والمعصرة.. صور

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة، الكرنفال السادس ، بعنوان " GPS " ، لأطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية ، وذلك بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس في مدينة ١٥ مايو.





وتضمن الكرنفال، الذي شارك فيه حوالي ١٥٠٠ طفل، عددا من العروض والفقرات الترفيهية، وقام نيافة الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية خلال اليوم بتوزيع الهدايا تشجيعًا للأطفال، كما شهدت الفعاليات ألعابًا ومسابقات.





وفي سياق آخر، احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي برسامة ١٨٤ من أبناء الإيبارشية شمامسة برتبة "إبصالتس" بيد نيافة الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها.





جاء ذلك خلال القداس الالهي الذي تولى نيافته خدمته بالكنيسة ذاتها والذي شهد مشاركة شعبية كبيرة.





يذكر أن تلاميذ مدرسة الشمامسة يدرسون بها العلوم الكنسية المختلفة، ومن بينهم المجموعة التي تمت سيامتها، الذين درسوا خلال العامين الماضيين، وهم أولى دفعات الدارسين بمدرسة الشمامسة.