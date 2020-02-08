رسامة 4 قمامصة و60 شماسا للخدمة بإيبارشية حلوان

منح نيافة الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة رتبة القمصية لأربعة من كهنة الإيبارشية، إلى جانب رسامة 60 شماسا للخدمة في الكنيسة.

وترأس الأنبا بسنتي صلوات القداس الإلهي بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات رسامة الكهنة الأربعة في رتبة القمصية.

والقمامصة اهم: القمص بطرس أنيس، والقمص مرقس وديع، والقمص موسي سيدهم، والقمص جبرائيل القس بيشوي.

كما رسم نيافة الأنبا بسنتي ٦٠ شماسا في رتبة إبصالتس، وهم من خريجي مدرسة الشمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بحلوان.

وكانت إيبارشية حلوان والمعصرة اقد نظمت الكرنفال السادس بعنوان "GPS" لأطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية وذلك بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس بمدينة ١٥ مايو..

تناول الكرنفال، الذي شارك فيه حوالي ١٥٠٠ طفل، عدد من العروض والفقرات الترفيهية، وقام نيافة الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية خلال اليوم بتوزيع الهدايا تشجيعًا للأطفال وتضمنت فاعليات اليوم ألعابًا ومسابقات.