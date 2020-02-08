تخفيض قيمة نجم برشلونة لتسويقه أخر الموسم

قررت إدارة برشلونة تخفيض سعر بيع عقد لاعبها البرازيلي فيليبي كوتينيو، من أجل تسويقه بشكل أفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بايرن ميونخ رفض إتمام شراء اللاعب بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم قدرة النادي الألماني على دفع 120 مليون يورو.



وأبلغ جوسيب بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، وكلاء الجناح البرازيلي أن الإدارة ستفرط في خدماته في الصيف، مقابل رقم يصل إلى 90 مليون يورو.