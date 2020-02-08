شاهد... شريف منير بصحبة السقا و محمد رمضان.. صور

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .





وظهر شريف منير بالصورة بصحبة المخرج عمرو عرفة و الفنانين احمد السقا و محمد رمضان .





ونالت الصورة على اعجاب الجماهير متمنين لهم التوفيق والنجاح.





ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.





تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.